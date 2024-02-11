Джулия Фокс в смелом свадебном образе на показе Willy Chavarria

На днях в Нью-Йорке прошел показ новой коллекции Willy Chavarria. Его главной звездой стала Джулия Фокс, которая пришла на шоу в очередном свадебном образе — не менее смелом, чем тот, в котором она недавно появилась на мероприятие аукционного дома Sotheby's.
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