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Авианосец: оружие агрессии или гарант мира?

Авианосец: оружие агрессии или гарант мира?

В начале июня этого года состоялся спуск на воду самого крупного авианосца ВМС НОАК. Китайские кораблестроители планируют в ближайшем будущем закладку ещё одного авианосца ещё более крупного, чем тот, что сошёл только что со стапелей.

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