В начале июня этого года состоялся спуск на воду самого крупного авианосца ВМС НОАК. Китайские кораблестроители планируют в ближайшем будущем закладку ещё одного авианосца ещё более крупного, чем тот, что сошёл только что со стапелей.
Популярные статьи
- Противник СВО, актёр Евгений Миронов сам приехал в Донбасс «увидеть все своими глазами»
- Юрий Подоляка: Российские войска ведут методичное уничтожение живой силы и военной техники противника
- Опубликовано продолжение расследования о журналистах со всей России, которые плотно работали с британскими кураторами
Свежие комментарии