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В ООН призвали расследовать информацию о пытках российских военнослужащих на Украине

В ООН призвали расследовать информацию о пытках российских военнослужащих на Украине

Распространяемые в Сети кадры, на которых украинские националисты пытают российских военнослужащих, попавших в плен на Украине, вызвали большой резонанс не только в России, но и в Европе, где продолжают утверждать, что на Украине нет нацистов.

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