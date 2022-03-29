В ООН призвали расследовать информацию о пытках российских военнослужащих на Украине

Распространяемые в Сети кадры, на которых украинские националисты пытают российских военнослужащих, попавших в плен на Украине, вызвали большой резонанс не только в России, но и в Европе, где продолжают утверждать, что на Украине нет нацистов.
Распространяемые в Сети кадры, на которых украинские националисты пытают российских военнослужащих, попавших в плен на Украине, вызвали большой резонанс не только в России, но и в Европе, где продолжают утверждать, что на Украине нет нацистов.
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