В Металлургическом районе Челябинска закроют движение трамваев

В Металлургическом районе Челябинска стартует ремонт трамвайных путей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 8 часов 15 мая до утра 1 июня закрывается движение трамваев на ЧМК и ЦХП.