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Samsung Electronics и SK Hynix отказались от авансового платежа KEPCO на $18,7 млрд

Samsung Electronics и SK Hynix отказались от авансового платежа KEPCO на $18,7 млрд

Samsung Electronics и SK Hynix отклонили предложение государственной энергетической компании Korea Electric Power Corp (KEPCO) о внесении авансового платежа в размере 25 трлн вон ($18,7 млрд) для финансирования энергетической инфраструктуры будущих полупроводниковых предприятий.

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