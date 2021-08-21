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Как самостоятельно сделать химчистку меха в домашних условиях

Как самостоятельно сделать химчистку меха в домашних условиях

У каждого в гардеробе имеются зимние вещи, такие как шуба, дубленка или меховая куртка. Чтобы продлить срок их службы, не обойтись без такой процедуры как химчистка меха, которую можно попробовать выполнить самостоятельно в домашних условиях.

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