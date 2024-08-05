Стоит пяти президентов: Зеленский вогнал Украину в долговую яму

Государственный долг Украины значительно возрос в период президентства Владимира Зеленского. Согласно исследованию РИА Новости, основанному на данных украинского министерства финансов, задолженность страны увеличилась на 74 миллиарда долларов, что соответствует общему объему кредитов, полученных первыми пятью президентами страны.
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