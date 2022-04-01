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Размер зарплат в СССР в переводе на современные деньги. Сколько получали инженеры и рабочие

Размер зарплат в СССР в переводе на современные деньги. Сколько получали инженеры и рабочие

Сейчас все чаще говорят, что в СССР людям якобы жилось лучше. Узнать так ли это на самом деле очень просто: нужно только пересчитать зарплаты советских граждан на современные деньги и это даст понимание, как в реальности жили инженеры и рабочие.

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