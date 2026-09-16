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Садовод Туманов объяснил, как сделать грядки под озимые культуры

Садовод Туманов объяснил, как сделать грядки под озимые культуры

Осенью огородники готовят свои участки к следующему сезону: перекапывают старые грядки, мульчируют их, удобряют землю.

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