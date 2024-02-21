Россия и Казахстан обсуждают условия строительства транзитного газопровода

МОСКВА, 21 февраля, ФедералПресс. Министерства энергетики России и Казахстана обсуждают условия строительства транзитного газопровода для обеспечения поставок российского газа в северо-восточные регионы соседней республики.
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