Кургинян: специалиста по праздникам нельзя мгновенно превратить в политрука

Государство — это не универсальная конструкция, где любой чиновник может резко сменить сферу деятельности и оказаться в ней полезным, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 21 октября в программе «Эмпатия Манучи».
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