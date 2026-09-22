Сенатор Мурог: колледж не имеет права требовать практики на конкретной площадке

Когда колледж обязывает студентов проходить практику только на конкретной площадке и грозит недопуском к защите, это прямое нарушение закона, заявил «Газете.
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