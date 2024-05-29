MOD Russia/GloballookpressСегодня 827 прочитали Представители стран НАТО "должны отдавать себе отчёт, с чем они играют", отметил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о призывах Йенса Столтенберга разрешить Украине бить западным оружием вглубь территории России.