MOD Russia/GloballookpressСегодня 827 прочитали Представители стран НАТО "должны отдавать себе отчёт, с чем они играют", отметил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о призывах Йенса Столтенберга разрешить Украине бить западным оружием вглубь территории России.
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