Врачи раскрыли единственный правильный способ мытья рук

Терапевт Елена Малышева, а также ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рекомендовали использовать жидкое мыло вместо кускового и отказаться от антибактериального мыла.
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