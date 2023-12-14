«СЛОН» завершил 2-й сезон научно-популярных лекций Молодые учёные региона в среду провели заключительный в этом году цикл выступлений о науке в рамках просветительского проекта – о тайнах квантового мира, доступной цифровой среде и технологиях 3D-печати.