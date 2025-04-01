Франции стоит задуматься о создании Шестой республики либо дождаться русских казаков с «демократией на штыках» — Медведев

Народу Франции стоит задуматься об учреждении Шестой Республики на фоне приговора, который был вынесен судом Парижа в отношении главы парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии