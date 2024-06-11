В сети опубликовали фото нового BMW X3 до его премьеры

Немецкая компания BMW в июне 2024 года представит новое поколение кроссовера X3. Несмотря на то, что официальных изображений автомобиля пока нет, кадр из презентации, где показана машина, опубликовали на форуме Bimmerpost.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии