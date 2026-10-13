Уникальное исследование провели биологи и инженеры из Университета Маккуори (Австралия). Известно, что укус пчелы часто приводит к гибели самого насекомого из-за разрыва брюшка при отрыве жала, однако этот эволюционный механизм позволяет ввести обидчику яд, даже если пчела уже не может продолжить атаку.