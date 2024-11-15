МО опубликовало кадры работы расчетов пушек «Гиацинт-Б» в приграничье Курской области

Минобороны России 15 ноября опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» самоходного артиллерийского полка группировки войск «Север» по ведению контрбатарейной борьбы, поражению бронетехники, огневых средств, укреплений и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
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