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Политолог Федорова: благотворительность корпораций стимулирует помогать других

Политолог Федорова: благотворительность корпораций стимулирует помогать других

Cбербанк с самого начала специальной военной операции занимал позицию поддержки заемщиков, пострадавших от военных действий и атак на приграничные с Украиной территории, но, возможно, не хотел привлекать к этому внимание и пиариться на этом, заявила в беседе с "Газетой.

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