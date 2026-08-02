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Спорт Уик-Энд

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Борис РАПОПОРТ: Глушенков - исключительно талантливый парень

Борис РАПОПОРТ: Глушенков - исключительно талантливый парень

Но иногда бывает похож на «Зенит», когда команда оказывается не максимально настроена на игру и пытается обыграть соперника за счет класса Итоги матча в Оренбурге мы подвели с бывшим наставником и спортивным директором «Зенита».

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