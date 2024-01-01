С сегодняшнего дня, 1 января 2024 года, вступил в силу новый Таможенный кодекс Республики Молдова. Внедрение нового Таможенного кодекса - одно из основных обязательств, взятых на себя Республикой Молдова, когда она стала кандидатом на вступление в ЕС.