Групповой иск к застройщику о взыскании неустойки

Группа участников долевого строительства (дольщиков) ЖК “Светлый мир “Станция”Л” обратилась с коллективным иском к застройщику АО «СЗ «МСК Люблинская» (ГК Seven Suns Development) с требованием о взыскании неустойки за просрочку передачи квартир.
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