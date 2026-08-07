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Михаил Мурашко проинспектировал строительство медучреждений в Удмуртии

Михаил Мурашко проинспектировал строительство медучреждений в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил Удмуртию с рабочим визитом. Вместе с врио Главы региона Ольгой Абрамовой и депутатом Госдумы Олегом Гариным он осмотрел строящиеся объекты здравоохранения в Ижевске.

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