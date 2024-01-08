Какие выборы пройдут на Урале в 2024 году

Президентская кампания, которая уже фактически стартовала, в марте 2024 года даст стимул осенним выборам в уральских регионах, как в плане конкурентной борьбы между кандидатами, так и касаемо явки избирателей.
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