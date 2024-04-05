В Крыму начался пик активности змей

Змеи на территории Крыма проснулись раньше, чем в остальной России. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства сообщил доцент кафедры экологии и зоологии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Сергей Леонов.
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