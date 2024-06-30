Привычки на пляже, которые укажут на низкий уровень интеллекта у женщин Юлия ЧелкановаВ современном мире существует широкое распространение стереотипов и предвзятых мнений, касающихся связи между поведением и уровнем интеллекта.
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