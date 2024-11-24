Google открыл первое деревянное офисное здание в Саннивейле

20 ноября Google представил свою первую деревянную офисную конструкцию в Саннивейле, Калифорния. Это пятиэтажное здание, названное 1265 Borregas, было построено на месте бывшей штаб-квартиры Atari и, как ожидается, будет производить на 96% меньше выбросов углерода по сравнению с традиционными офисными зданиями аналогичного размера из стали и бетона.
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