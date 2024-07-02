ВС РФ взорвали самолёты на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 2 июля 2024 года Юлия СоколоваВ последние сутки российские вооруженные силы осуществили успешные операции против украинской авиации, нанеся серьезный урон самолетам ВСУ, расположенным на открытой стоянке военного аэродрома.
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