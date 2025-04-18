Баимское месторождение даст Чукотке мощный экономический импульс к 2030 году

Разработка Баимского месторождения приведет к экономическому подъему Чукотки. Юрий Трутнев, полпред президента в ДФО, подчеркнул значимость проекта, который к 2030 году увеличит добычу меди на 25% и золота на 4%.
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