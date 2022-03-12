Никита Кацалапов: «Когда делаешь саму программу, практически всегда выигрывают классические композиции. Раньше это было суперпопулярно, сейчас мы пытаемся все осовременить»

Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали о выборе музыки для своих программ.

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