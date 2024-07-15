В Омске водитель гидроцикла погиб, врезавшись в дерево. Трагедия произошла вчера вечером у садового товарищества «Дружба».
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В Омске водитель гидроцикла погиб, врезавшись в дерево. Трагедия произошла вчера вечером у садового товарищества «Дружба».