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Чемпионат Европы по волейболу (жен). Германия сыграет с Турцией, Сербия встретится с Грецией, другие матчи

26 августа пройдут матчи предварительного раунда чемпионата Европы по волейболу среди женщин. Чемпионат Европы по волейболу-2026 Женщины Предварительный раунд Группа A Стамбул, Турция Словения – Латвия – 16.

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