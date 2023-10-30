Космонавты поздравили дошкольницу из Куркина с победой в конкурсе

Четырехлетняя воспитанница дошкольных групп учебного корпуса «Ландыш» школы №1387 Анастасия Тронина стала дипломантом конкурса «Удивительный космос и космические изобретения» за свою картину «Красавица Луна».
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