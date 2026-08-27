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Царьград

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Самые богатые и самые скромные: Декларации чиновников перед выборами в России

Самые богатые и самые скромные: Декларации чиновников перед выборами в России

Кто из губернаторов живёт на зарплату, а кто - на проценты с вкладов? Чьи жёны зарабатывают миллионы, а чьи сыновья владеют квартирами в Москве? Всё, что вы не знали о доходах глав регионов, раскрыли журналисты.

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