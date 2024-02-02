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Нижегородская правда

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«Сейчас очень важна работа в публичном пространстве, направленная на защиту избирательного процесса», — Владимир Шаповалов

«Сейчас очень важна работа в публичном пространстве, направленная на защиту избирательного процесса», — Владимир Шаповалов

Руководитель проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Владимир Шаповалов поделился своим мнением о ходе подготовки к выборам Президента РФ и роли экспертного сообщества в их освещении.

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