Руководитель проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Владимир Шаповалов поделился своим мнением о ходе подготовки к выборам Президента РФ и роли экспертного сообщества в их освещении.
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