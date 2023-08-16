Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Шлинн и Риге выиграли классические масс-старты на 54 км, Клэбо – 11-й, Петтер Нортуг – 43-й

Норвежцы Астрид Ойре Шлинн и Амунд Риге выиграли масс-старты на 54 км классическим стилем на первом этапе лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka в норвежской Хитре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх