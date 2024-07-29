СВО подходит к концу: гениальный математик-провидец Кваша назвал победителя и дату окончания конфликта Ольга ВайленкоГригорий Кваша, выдающийся математик и теоретик цикличности, с каждым годом привлекает всё больше внимания своими точными прогнозами будущих событий.