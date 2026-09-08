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Культуромания

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Московский театр имени Пушкина представит три премьеры в новом сезоне

Московский театр имени Пушкина представит три премьеры в новом сезоне

Как минимум три премьеры пройдут на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина в новом, 77-м сезоне, рассказал на встрече с труппой художественный руководитель театра Евгений Писарев.

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