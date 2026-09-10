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Царьград

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Беременные в Подмосковье получат родовой сертификат с 30-й недели

Беременные в Подмосковье получат родовой сертификат с 30-й недели

В Подмосковье женщинам в положении разъяснили механизм работы родового сертификата. Этот электронный документ обеспечивает будущим матерям и родившим женщинам возможность бесплатно получать услуги в государственных медицинских организациях.

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