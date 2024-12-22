Военные США случайно сбили собственный истребитель. Как это произошло  

Военные США в ходе операции у побережья Йемена случайно сбили собственный истребитель F/A-18 Hornet. Оба его пилота катапультировались, один из них получил легкие ранения, сообщило Центральное командование США.
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