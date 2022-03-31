Власти Канады выделят еще $2,3 млн на помощь коренным народам страны

Правительство Канады выделит еще 2,9 млн. канадских долларов ($2,3 млн США) на помощь коренным народам страны на фоне ситуации с обнаружением детских захоронений представителей индейских племен на территориях специализированных школ-интернатов.
Правительство Канады выделит еще 2,9 млн. канадских долларов ($2,3 млн США) на помощь коренным народам страны на фоне ситуации с обнаружением детских захоронений представителей индейских племен на территориях специализированных школ-интернатов.
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