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Власти Канады выделят еще $2,3 млн на помощь коренным народам страны

Власти Канады выделят еще $2,3 млн на помощь коренным народам страны

Правительство Канады выделит еще 2,9 млн. канадских долларов ($2,3 млн США) на помощь коренным народам страны на фоне ситуации с обнаружением детских захоронений представителей индейских племен на территориях специализированных школ-интернатов.

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