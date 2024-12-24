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Полузащитник «ПСЖ» Заир-Эмери — о спасениях Сафонова в Кубке Франции: «Это была его цель»

Полузащитник «ПСЖ» Заир-Эмери — о спасениях Сафонова в Кубке Франции: «Это была его цель»

Полузащитник «ПСЖ» Варрен Заир-Эмери прокомментировал игру российского вратаря парижан Матвея Сафонова в матче против «Ланса» в 1/32 финала Кубка Франции.

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