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«Недальновидные политиканы»: Порошенко заявил о риске потери Украины

«Недальновидные политиканы»: Порошенко заявил о риске потери Украины

Если проводить выборы в ближайшее время, то можно потерять Украину. Такое заявление сделал бывший президент Незалежной и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью одному из украинских телеканалов.

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