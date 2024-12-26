«Недальновидные политиканы»: Порошенко заявил о риске потери Украины

Если проводить выборы в ближайшее время, то можно потерять Украину. Такое заявление сделал бывший президент Незалежной и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью одному из украинских телеканалов.
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