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Спички - не игрушка

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Вна Украине ищут генетические отличия украинцев от русских

Вна Украине ищут генетические отличия украинцев от русских

Архиважным для украинской нацii делом занялась Львовская клиника «Медикавер». По заказу варшавского отделения этой сети клиник она с 2014 года проводит исследование генетических различий русских и украинцев.

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