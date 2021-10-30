Шварценеггер: на саммитах ООН по климату «ничего не делается»

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в минувшую среду раскритиковал начинающуюся сегодня 26-ю Конференцию ООН по климату, заявив, что подобные конференции продвигают пустые обещания стран по сокращению выбросов и финансированию.
Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в минувшую среду раскритиковал начинающуюся сегодня 26-ю Конференцию ООН по климату, заявив, что подобные конференции продвигают пустые обещания стран по сокращению выбросов и финансированию.
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