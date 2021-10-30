Новости УрФО

6 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • SL
    Такое впечатление, что они там по-другому понимают назначение налогов, которые именно народ и платит, но продолжает о...За строительство ...
  • ВЛАДИСЛАВ
    Интересно посмотреть реакцию Кремля. Арестович в Киеве самонадеянно заявил, что Москва вернёт Донбасс и Крым Украине,...«Жители ЛДНР и Кр...
  • Рекрут
    так может ЛДПР начнет с себя? привлечет к ответственности жириновского....если собрать все его обещалки, ему даже мес...Депутатов не стан...

Шварценеггер: на саммитах ООН по климату «ничего не делается»

Шварценеггер: на саммитах ООН по климату «ничего не делается»

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в минувшую среду раскритиковал начинающуюся сегодня 26-ю Конференцию ООН по климату, заявив, что подобные конференции продвигают пустые обещания стран по сокращению выбросов и финансированию.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх