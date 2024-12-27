Житель Мангистау стал обладателем премии «Жақсы адам–2024»

Меценат из Мангистауской области Сунгат Муналбаев, внесший значимый вклад в развитие спорта и благоустройство региона, стал обладателем престижной премии «Жақсы адам–2024», сообщает Центр общественных коммуникаций.
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