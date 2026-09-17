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warontherocks

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Latin America’s Balancing Act: Washington, Beijing, and the Post-Maduro Environment

Latin America’s Balancing Act: Washington, Beijing, and the Post-Maduro Environment

The year 2026 has brought sweeping change to Latin America’s relationship with the United States. Following a major military buildup in the Caribbean and strikes against vessels suspected of drug trafficking, U.

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