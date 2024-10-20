В отсутствие понимания как же жить дальше, правящие группы США пугают друг друга гражданской войной

Олег Розанов. Предчувствие гражданской войны в АмерикеДемократы ни за что не признают победу Трампа, а республиканцы – победу ХаррисЛидеры демократов в Конгрессе США заявили, что не признают результат президентских выборов в ноябре 2024 года, если на них победит Дональд Трамп.
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