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Царьград

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Потери ЕС из-за прекращения транзита газа через Украину достигнут 70 млрд евро

Потери ЕС из-за прекращения транзита газа через Украину достигнут 70 млрд евро

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прогнозирует, что приостановка транзита газа через Украину приведет к убыткам ЕС в размере 70 млрд евро.

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